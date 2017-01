Vaccini: E-R, obbligo al nido dal 2017-2018

Un mese dopo l'approvazione della legge che ha introdotto in Emilia-Romagna l'obbligo di vaccinazione per i bambini all'asilo nido (0-3 anni), la Regione ha emanato le linee guida di applicazione a partire dall'anno scolastico 2017-2018. L'obbligo sarà in vigore per la frequenza del nido e anche dei servizi integrativi e ricreativi, sia pubblici che privati, anche per i bambini che già li frequentano. L'eventuale esonero dovrà essere certificato dal pediatra e autorizzato dai Servizi Vaccinali delle Ausl.

"Lo ripeto - sottolinea l'assessore alla Salute, Sergio Venturi - i vaccini sono una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della medicina" per "proteggere le persone, in particolare i bambini".