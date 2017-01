Cioccolatini e caramelle, la Befana è arrivata alla casa di riposo

Doni per tutti gli ospiti e canti di natale interpretati dai bambini dell'istituto musicale di Borgo Maggiore. Ecco com'è andato il pomeriggio dedicato agli anziani.





La Befana arriva con un giorno di anticipo. Per lo meno alla casa di risposo di San Marino gli anziani hanno festeggiato l'epifania oggi. Un pomeriggio tutti insieme, con l'immancabile protagonista della giornata. Scarpe da ginnastica, calze lunghe e vestito verde. Senza certo scordare la scopa. Ma non erano solo i nonni i protagonisti dell'incontro. Insieme a loro i bambini dell'istituto musicale sammarinese che per augurare buone feste a tutti hanno deliziato i presenti con melodie tipiche delle festività natalizie.





Momento poetico grazie alla signora Maria che dopo aver interpretato la sua poesia dedicata a San Marino l'ha regalata al segretario di stato. Tra una pausa e l'altra cambio di strumenti. Si passa dall'arpa alla chitarra, passando per pianoforte e violoncello. Ma ecco l'attimo più importante: la consegna della calza. Un piccolo dono uguale per tutti: caramelle, cioccolatini e mandarini. Ma almeno si può essere certi che tutti si sono comportati bene. Quest'anno la Befana non ha portato carbone per nessuno.



Serena Santoli