In crescita i senzatetto a Rimini, previsto un piano per l'emergenza gelo

Con l'arrivo dell'ondata di gelo si apre il gennaio critico dei senzatetto. 230 quelli stanziali a Rimini, secondo l'osservatorio Caritas sulla povertà. A Rimini i punti di ristoro per loro sono Casa Don Gallo, che nacque su iniziativa dell'Amministrazione Comunale per far fronte alla necessità di garantire riparo ai senzatetto e che ne può ospitare fino a 43. A questi si aggiungono i 22 posti della Caritas diocesana e 40 alla Capanna di Betlemme della Papa Giovanni XXIII. L'amministrazione avvierà anche un piano per l'emergenza gelo, con la protezione civile e l'unità di strada della Croce Rossa. Il piano prevede la distribuzione di bevande calde e generi di conforto, nonché il monitoraggio della situazione, che vede il numero dei senzatetto a Rimini in continua crescita.