Funivia chiusa da gennaio ad aprile

Stop di circa quattro mesi per il servizio funivia: l'AASS e l'Ufficio Automezzi e Trasporti annunciano la chiusura dell'impianto dal 9 gennaio al 21 aprile 2017, per i lavori della revisione ventennale, riguardanti in particolare l'apparato elettrico di potenza, il circuito di sicurezza e la sostituzione delle cabine. La riapertura al pubblico è prevista per sabato 22 aprile al termine delle dovute attività di collaudo.