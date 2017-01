Nevica sul Titano, la bufera dalla Befana gioca d'anticipo

Gioca d'anticipo la bufera della Befana. A San Marino i primi fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa, accompagnati da forti tuoni, a fine mattinata. Viabilità lenta sul monte a causa del manto che si è depositato sulle strade, che in alcuni tratti avevano una sottile lastra di ghiaccio; per lo stesso motivo qualche difficoltà si è registrata oltre in Città anche anche nei Castelli più bassi, come nella zona di Dogana. A parte qualche forte rallentamento, nulla di problematico, tanto che la Polizia Civile non ha fatto particolari interventi. Oltre a San Marino imbiancate anche Valmarecchia e Valconca. Il peggioramento delle condizioni atteso, ovunque, tra la serata di oggi e la mattinata di domani; le temperature sono previste in rapida diminuzione fino a scendere sotto lo zero. Lo Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo, raccomandando di evitare spostamenti e di farlo solo su auto attrezzate. Anche in Riviera tuoni, lampi ed una spruzzata di nevischio che ha coperto di bianco diverse zone di Rimini e Riccione