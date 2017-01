San Pietro: nel 2016 quasi 4 milioni di fedeli agli incontri con Papa Francesco

I numeri più rilevanti per la canonizzazione di Madre Teresa e nella Settimana Santa

Quasi 4 milioni di fedeli agli incontri di Papa Francesco in Vaticano nel corso del 2016. Il picco delle presenze durante la settimana santa e a settembre.



Il bilancio fornito dalla Prefettura della Casa Pontificia dice che sono stati 3.952.140 i fedeli che, in tutto il 2016, hanno preso parte ai vari incontri di Papa Francesco in Vaticano, tra udienze generali e speciali, udienze giubilari, celebrazioni liturgiche, Angelus e Regina Coeli.

Dati approssimativi, perché si basano sulle domande di partecipazione agli eventi pervenute alla stessa Prefettura. Quelli più rilevanti, in ogni caso, sono i numeri di marzo, in concomitanza con la Settimana Santa (110.000 all'Angelus, 95.000 alle 43 udienze generali, 165.000 alle celebrazioni liturgiche), e di settembre, in occasione della canonizzazione di Santa Madre Teresa di Calcutta (168.000 alle celebrazioni liturgiche). E' a gennaio invece il dato migliore dell'Angelus, con 300.000 presenti.

In totale, alle 11 udienze giubilari del 2016 hanno preso parte 446.000 fedeli, 762.000 alle 43 udienze generali, 169.640 a quelle speciali, 924.500 alle celebrazioni liturgiche e 1.650.000 fedeli all'Angelus.



Francesca Biliotti