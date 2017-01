Sanità: le tre federazioni dei pensionati chiedono maggiori controlli sulla assistenza

Le federazioni sindacali dei pensionati sammarinesi chiedono più verifiche sui soggetti che forniscono assitenza ospedaliera, non solo da parte all'Iss ma anche degli uffici preposti. L'obiettivo è combattere il lavoro nero.

Assistenza ospedaliera al centro del dibattito. Dopo le rimostranze di un'operatrice socio sanitaria affidate alla stampa locale che rileva all'interno dell'Iss: "concorrenza sleale di numerose altre signore, perlopiù senza alcuna qualifica - si legge - che prestano assistenza completamente in nero", arrivano le valutazioni dei sindacati che esortano ad intervenire non solo l'Iss ma anche gli altri uffici deputati per legge al controllo, da quello del Lavoro alle forze dell'ordine.



Secondo la Federazione pensionati Csdl c'è un doppio sistema di assistenza sia diurna che notturna per i pazienti Iss: uno regolare e l'altro aleatorio. La situazione è migliorata da quando è stato esposto un elenco ufficiale in portineria con i nomi di professionalità qualificate.



Auspicano maggiori controlli anche dall'Usl: "Noi siamo favorevoli a tutte le forme di lavoro nel rispetto della legge, chiediamo una maggior vigilanza nella gestione di questo servizio molto delicato, una linea conforme alla legalità" ha commentato Sisto Spadoni. Anche Armando Stacchini della Cdls, che compila 400 buste paga alle badanti che lavorano a San Marino, ha rilevato lo stesso problema.



"L'assistenza medica e sanitaria è garantita dal personale Iss - spiega l'Istituto - l'assistente in più è una scelta del paziente che si può avvalere del criterio della 'persona di fiducia'. In caso si tratti di una prestazione retribuita intervengono un decreto legge del 2016 ed il regolamento interno all'Iss. La questione è all'attenzione della direzione per verificare che tutto avvenga nel migliore dei modi". Ogni persona fuori dall'orario di vista viene segnata in entrata e uscita nei registri dei reparti. I sindacati, infine, auspicano che l'assistenza agli anziani possa diventare una reale opportunità di lavoro, per ora sono 4 le sammarinesi che lavorano come badanti.

Nel video le interviste a Elio Pozzi, segretario Federazione Pensionati della Csdl, Armando Stacchini, Segretario Federazione Pensionati della Cdls.



VA