Meningite: "La paura è infondata" dice Ricciardi presidente Istituto Sanità

"La paura è del tutto infondata", lo afferma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, in un'intervista a Repubblica che si allinea alle massime istituzioni competenti che ribadiscono che, a parte il caso della Toscana, il numero delle infezioni da meningite è assolutamente nella norma.

Sono stati registrati alcuni nuovi casi a Napoli, Ravenna, Padova, Treviso e Barletta alimentando la preoccupazione dei cittadini ma le istituzioni competenti rassicurano.

"Non vediamo un aumento dell'incidenza della malattia. Solo la Toscana ha un problema ma con la vaccinazione di massa verrà tenuto sotto controllo e risolto. Per quanto riguarda il resto del Paese, vorrei ricordare che in media ogni giorno in Italia ci sono 3 casi di meningite, che può essere provocata da batteri molto diversi tra loro. Ecco, non stiamo superando questi numeri" sottolinea ancora Ricciardi.

