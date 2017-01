Serata Stars House: cambio di location per cena bbq e quizzone

"La serata prevista per questa sera alla Stars House in Cava Antica (P6) é stata spostata al Bar Guaita a causa di problemi tecnici della struttura.

La cena Bbq e il quizzone partiranno quindi dalle ore 20:30 al Bar Guaita sito in viale Antonio Onofri in Città. Ci scusiamo per il disagio"



Stiven Ciacci