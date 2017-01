Batticinque invita al centro sportivo Asset Beach Planet per vincere la sfida più importante

Tantissime le iscrizioni, tanto che le giornate di gara da una sono diventate due. Ma la partita da giocare deve coinvolgere tutti, per vincere insieme la sfida.



Al centro sportivo Asset Beach Planet oggi e domani tornei di beach tennis organizzati da Associazione Batticinque, per vincere insieme la sfida più importante.

Occasione per partecipare alla gara come sportivi ed opportunità di comprendere come una proposta di gioco possa tradursi in valore aggiunto per l'Associazione che da quasi tre anni conduce campagne di sensibilizzazione a favore dei bambini con autismo. Alla fine delle partite, domani sera, il buffet durante il quale saranno estratti a sorte numerosi premi, che molti sponsor hanno voluto donare

Nel numero delle iscrizioni la consapevolezza dell'occasione unica di unire lo sport alla presa di coscienza dell'importanza di accettarsi.

Una sfida per tutti, dentro e fuori dal campo. A favore di chi, ancora oggi, ha bisogno di vedere riconosciuti i propri diritti e libertà d'espressione

Nel video l'intervista a Fanny Gasperoni e Wilson Renzi, dell'Associazione BattiCinque