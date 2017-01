Musei: record di visitatori e incassi per il 2016

Record per i musei statali italiani nel 2016, che con 44,5 milioni di visitatori e incassi per oltre 172 mln di euro registrano un incremento rispettivamente del 4% e del 12% rispetto al 2015, pari a 1,2 mln di visitatori in più e a 18,5 mln di euro di incassi in più . Lo annuncia il ministro della cultura Dario Franceschini, che sottolinea il buon risultato della sua riforma: "6 mln in più in un triennio, che rappresentano un incremento del 15% e hanno portato ad un aumento degli incassi pari a 45mln".