Gelo, il freddo non lascerà ancora l'Italia. Consegne alimentari in tilt

Il freddo non dà tregua all'Italia che continua a svegliarsi con temperature sotto zero. Un'ondata di gelo che non solo ha bloccato i trasporti come aeroporti, treni e strade ma sta mettendo a rischio le coltivazioni, così come riferito dalla Coldiretti. Dall'associazione fanno sapere che sono state buttate tonnellate di latte per l'impossibilità di consegna, così come sono andate in tilt altre distribuzioni alimentari. Tanta la neve caduta in regioni del Centro-Sud come Molise, Puglia, Abruzzo e Basilicata. Da quando è iniziata l'ondata di gelo sono morte otto persone, sei di queste erano dei senzatetto. Oggi alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole. Il maltempo non avrà vita breve. Continuerà anche nei prossimi giorni, seppur con minore intensità. Dal sito ilMeteo.it avvisano che "tra il 13 e il 14 gennaio sull'Italia è attesa una nuova perturbazione, con aria fredda, ma più mite, che arriva da Ovest. Le temperature non saranno rigide come adesso, ma non si escludono precipitazioni molto più intense, soprattutto a Nord".



Serena Santoli