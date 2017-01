Hotel Britannia di Rimini offre 60 posti letto ai senzatetto

60 posti letto nel proprio hotel ai senzatetto: è l'offerta d'aiuto dell'hotel Britannia di Rimini. Il Corriere Romagna ricorda che da 10 anni la titolare, Antonietta Curcio, offre una sistemazione a chi, in questi giorni di freddo polare, non ha un riparo. Disponibilità comunicata anche a chi si occupa di queste emergenze, come la Caritas, la Protezione civile e la Casa di Betlemme.



"Tutto è nato da un sogno - aveva spiegato alcuni anni fa l'albegatrice - La notte del 25 gennaio 2006 sognai mio figlio, Osman, morto in un incidente stradale, che mi invitava ad aiutare e prendermi cura delle persone in difficoltà. Non riuscendo più a dormire, uscii di casa e mi incamminai verso l'albergo: era molto freddo, in strada, e appena aprii la porta dell'hotel venni avvolta dal calore. In quel momento ho capito cosa potevo fare per aiutare".