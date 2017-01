Influenza: picco degli accessi al Pronto Soccorso dell'Iss

Una influenza stagionale agguerrita quella di questo inverno più violenta rispetto al passato, perché gli attacchi febbrili sono importanti e lasciano diversi strascichi, come tosse forte. Anche se per fortuna il periodo di malattia dura pochi giorni. A letto circa 614mila persone. L’epidemia ha colpito finora circa 1.947.000 persone secondo i dati resi noti alla stampa dal Rapporto Influnet. Il virus si è palesato, secondo gli esperti, con un anticipo di tre settimane rispetto alle stagioni pregresse. Quest’anno il virus rappresenta un pericolo serio soprattutto per gli anziani e per i bambini. A fare paura è la variante A H3N2 Hong Kong che a causa del freddo potrebbe avere una diffusione maggiore. A San Marino, negli ultimi giorni, sono più che raddoppiati gli accessi al Pronto Soccorso, una decina le persone ricoverate a causa delle complicanze.