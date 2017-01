LinedIn vietato in Russia

LinedIn non potrà più essere scaricato dai cittadini russi sui propri smartphone e tablet. Mosca ha infatti chiesto a Apple e Google di rimuovere la app dai propri negozi di online. Già da qualche settimana il sito di LinedIn era stato bloccato in Russia: per una corte locale, il social network avrebbe violato la legge russa sulla protezione dei dati, che richiede di memorizzare le informazioni sugli utenti russi in server ubicati all'interno dello stesso Paese.