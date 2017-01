Natale Meraviglie: "Vogliamo dare continuità al progetto" auspica Michelotti

"Abbiamo preso un treno in corsa, ma vogliamo dare continuità al progetto". Il segretario al Turismo Michelotti apprezza "Il Natale delle Meraviglie" e riconosce il successo di una manifestazione molto articolata che ha dato una marcia in più al centro storico dal 3 dicembre all'8 gennaio. Il desiderio dell'ex Segretario Lonfernini, che auspicava un futuro per la kermesse è esaudito, si andrà molto probabilmente verso la riconferma del format.

Si chiude nel centro storico, che si spoglia delle sue casette di legno, la programmazione di eventi e attrazioni natalizie che ha richiamato e accolto a San Marino quasi 30 mila visitatori il secondo fine settimana di dicembre, in occasione del Ponte dell’Immacolata. Si attendono i dati finali che sta elaborando l'Ufficio del Turismo. E' stato un mese intenso, di degustazioni di prodotti tipici, pattinaggio sul ghiaccio, artigianato artistico, artisti di strada, esperti astronomi muniti di telescopio che hanno svelato i misteri della volta celeste, live show con scultori del ghiaccio, che hanno realizzato opere uniche e sorprendenti sotto gli occhi dei visitatori.

Molto frequentata la Casa della Stella, la calda struttura in legno tipica del Nord Europa risalente agli anni ’20, cuore di attività ludiche e creative per bambini e famiglie. Apprezzata dai turisti la suggestione creata dalle scenografie luminose, tra tutte, la Stella gigante che, con la sua luce bianca diffusa da 26.000 LED, ha fatto brillare Piazza della Libertà.

Giochi all'aria aperta nelle sfide sportive della Cava dell'Avventura con la guida degli istruttori del Club Alpino e altro sport con il pattinaggio nel villaggio "Christmas on ice". Anche il Capodanno è stato promosso dagli operatori turistici. La festa si è chiusa con l'Epifania, con la prima edizione della Corsa alla Befana, gara podistica giovanile non competitiva organizzata dalla Track&Field San Marino.

Sono stati quasi 3 mila i passaggi registrati dalla funivia da venerdì 6 a domenica 8 genniaio, anche se il picco si è toccato 26 dicembre con 4695 passaggi.



