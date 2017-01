Stretta del gelo sull'Italia. A Rimini stanza di hotel per senzatetto

Pare che la morsa di gelo che ha caratterizzato il ponte dell'Epifania non voglia mollare l'Italia. Ieri la protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta, fino alla mattinata di martedì, per temperature estreme. Le zone maggiormente interessate dall'ondata di gelo saranno quelle della pianura più interna, specie le aree extraurbane. Papa Francesco ha stabilito che i dormitori restino aperti 24 ore, per poter stare al caldo anche di giorno. A Rimini i titolari dell'hotel “Britannia” hanno messo a disposizione le loro 33 stanze per tutti coloro che vogliano stare al caldo. "Con questo freddo tanti rischiano la vita - spiega la titolare - non possiamo fare finta di niente. Se tutti gli alberghi lasciassero anche una sola stanza a disposizione di queste persone nei mesi più freddi, si salverebbero molte vite".

E A far le spese del maltempo anche l'agricoltura: migliaia di ettari di verdure pronte per la raccolta sono stati rovinati dal gelo, ma anche aziende e stalle isolate che non riescono a consegnare il latte quotidiano e le verdure. La Coldiretti parla già di danni per milioni di euro, ma anche un forte aumento dei costi per il riscaldamento delle serre.