Rimini: l'Hotel Britannia ospita, per una settimana, i senzatetto della città

Il freddo non ci lascia. La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diffuso una nuova allerta per 'temperature estreme' dalle 19 alle 13 di domani da Piacenza a Modena: la notte potrebbe portare il termometro a meno otto gradi nelle aree di pianura e nelle zone collinari. Nel giro di due giorni il gelo dovrebbe attenuarsi. Nel frattempo è caduta la neve nella costa marchigiana e nelle zone terremotate. A Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio la coltre ha raggiunto già alcuni centimetri, una decina nell'entroterra. Anche a San Marino è prevista neve domenica e lunedì. Una leggera spolverata anche venerdì all'ora di cena.

In questo freddo, intanto, si rinnova l'accoglienza della signora Antonietta, titolare dell'Hotel Britannia di Rimini che, da 10 anni, apre, per una settimana, le porte del suo hotel ai senzatetto. La struttura ha 33 camere, 60 di posti letto e come sempre si registra il tutto esaurito. Antonietta come la Protezione civile, la Casa di Betlemme e la Caritas che invita a portare nella sede di via Madonna della Scala 7 vestiti invernali e medicinali da distribuire agli oltre 200 senza fissa dimora. Nel video l'intervista a Antonietta Curcio, titolare Hotel Britannia.



VA