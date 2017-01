Torna Veglione Titano, il 25 febbraio omaggio agli anni 70 in un atmosfera elegante e raffinata



Un ritorno agli anni 70, quando le occasioni per ritrovarsi dall'ora di cena e restare insieme fino a tarda notte, non mancavano mai. Il 25 febbraio a San Marino un evento dedicato al divertimento e all'intrattenimento. Un appuntamento che mancava da due anni. Musica dal vivo, videojay e giochi. Vietato arrivare con i jeans. Il requisito fondamentale è presentarsi con abiti eleganti.





Atmosfera scherzosa anche grazie alle gare, per le quali sono stati messi in palio premi invitanti come week end in Umbria, biglietti per un concerto, buono spesa e uno smartphone. Ma il vestiario non è il solo aspetto da tenere in considerazione. Al Best Western Palace Hotel si entra solo dai 28 anni in su. I più giovani potrebbero non apprezzare il repertorio musicale di un epoca memorabile.





Nel video, intervista ad Alessandro Calzolari e Roberto Moretti, direttore artistico e presidente associazione Fun4all



Serena Santoli