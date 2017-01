Università, la prima stretta di mano fra segretario e rettore. Su polemica bilancio Petrocelli "lettura sbagliata"

Primo incontro per il segretario di Stato Marco Podeschi e il rettore dell'università Corrado Petrocelli. Questa mattina visita nella sede dell'antico monastero di Santa Chiara. Il segretario ha conosciuto tutti gli impiegati al lavoro e parte degli studenti presenti nelle varie aule. Tra uno scambio di mano e l'altro non sono mancati gli accenni alla questione del bilancio che ha interessato la stampa di questi giorni. Il rettore fa sapere che "non c'è alcun bilancio in rosso", così come invece aveva detto la commissione di controllo della finanza pubblica sui conti del 2015. "L'università non solo gode di ottima salute ma ha raddoppiato gli iscritti".



Nel video le interviste a Corrado Petrocelli (Rettore UniRSM) e Marco Podeschi (Segretario Cultura)



Serena Santoli