Ancora temperature gelide, l’Italia non esce dalla morsa del freddo. Previste altre due settimane di gelo.



E' un super freddo quello che a questa ondata ha fatto tirar fuori il plaid dagli armadi da nord a sud. E vedendo le previsioni si scopre che questo “gelo persistente” difficilmente ci abbandonerà prima di due settimane. Stamattina i sammarinesi che sono andati al lavoro avranno sentito il freddo nell'aria: alle 10 in città facevano -5 gradi. Una situazione che non andrà a migliorare. Da domenica si preannuncia neve sul Titano, che potrebbe proseguire per altri quattro giorni. La causa è della nuova ondata di freddo che porta aria gelida dai Balcani. E' dall'Epifania che in Italia non si smette di battere i denti. Ma stando a quanto riferiscono i meteorologi questa nuova tranche sarà meno intensa. Intanto ieri un 57enne di origini marocchine è stato trovato morto per il freddo in un casolare nelle campagne del Tarantino. L’ondata di gelo ha interessato anche gran parte dell’Europa, dove si contano almeno 40 morti . Il paese più colpito è stato la Polonia con 20 morti e temperature da brividi, scese a -20 gradi. Le prossime previsioni non promettono nulla di buono. Gelo nel week end e freddo intenso da lunedì 16 a sabato 21 gennaio. E prendere il calendario e segnare quanti giorni mancano al caldo, potrebbe essere dannoso.



Serena Santoli