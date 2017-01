San Marino: arriva la nuova carta di identità, per la prima volta anche a minorenni

Da domani l’Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali, emetterà la nuova Carta di Identità. Sarà munita di microprocessore su cui sono memorizzati i dati necessari all’identificazione del titolare, e presenta elementi tecnici e grafici atti ad impedirne la duplicazione e la contraffazione. Restano comunque valide le Carte di Identità già in uso, fino alla data di scadenza riportata sul documento.

Tra le caratteristiche, sarà una una tessera in policarbonato delle dimensioni di quella attuale, con generalità, fotografia, codice ISS, sesso, residenza, cittadinanza, data di emissione, data di scadenza, firma del titolare (ove richiesta), firma dell'Ufficiale di Stato Civile, indicazione di validità o non validità ai fini dell'espatrio.

Per la prima volta la nuova Carta di Identità viene rilasciata anche ai minori di 14 anni.

Avrà validità di 5 anni se rilasciata ai maggiori di sei anni e costerà 30 euro, che scendono a 15 per i minori di sei anni, ma con validità ridotta a 3 anni.



Per il rilascio della Carta di Identità ai maggiorenni, è sufficiente che il richiedente si presenti all’Ufficio con un documento di riconoscimento valido o con la precedente Carta di Identità scaduta.

Non occorre portare alcuna foto poiché la farà lo stesso ufficio senza costi aggiuntivi. Mentre per i minorenni il rilascio della Carta di Identità avverrà in presenza di un genitore, qualora venga richiesta senza la validità per l’espatrio, mentre il minor dovrà essere accompagnato da entrambi i genitori muniti di documento di identità, per la validità ad espatriare. Foto gratuita per i maggiori di 5 anni, i più piccoli invece dovranno presentarsi con una foto formato tessera.