Puglia stretta nella morsa del gelo

Ancora gelo e neve in Puglia. Questa notte altre nevicate a Bari, a Lecce, nei Comuni della Murgia, del Tarantino e del Subappennino dauno. Bari si è svegliata con le strade innevate e i pochi centimetri di neve si stanno trasformando in ghiaccio. Nelle campagne si sta procedendo alla raccolta dei prodotti ortofrutticoli nel tentativo di salvare almeno parte delle produzioni bruciate dalla neve. I prezzi degli ortaggi, nei mercati, sono raddoppiati. Danni ingenti si registrano anche al settore zootecnico. Al momento non è stata ancora data notizia ufficiale dalla Regione della firma del decreto di emergenza che era stato annunciato un paio di giorni fa dal presidente della giunta regionale pugliese, Michele Emiliano.