Allerta maltempo: prevista neve e pioggia gelata in Emilia-Romagna

Da stanotte inizieranno a cadere neve e pioggia gelata in Emilia-Romagna, anche nella bassa e in Romagna. Attesi fino a 15 centimetri di neve anche in pianura e pioggia mista a neve sulla costa, in particolare da domani pomeriggio. La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta maltempo di 36 ore, fino a mezzogiorno di sabato, con l'attivazione della fase di attenzione. Il bollettino parla di "accumuli compresi tra cinque e 15 centimetri" di neve, in particolare sull'Appennino bolognese e su quello romagnolo, ma anche nella pianura di Bologna e Ferrara. "Possibile pioggia mista a neve lungo la fascia costiera". Sul crinale, inoltre, è prevista una intensificazione dei venti a partire dalle prime ore di venerdì, con intensità di raffica fino a 110 chilometri orari.