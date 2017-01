Polizia civile: nel 2016 in aumento chi guida sotto effetto di alcool, droga o psicofarmaci. Dati allarmanti per violenza verso le donne

La Polizia Civile ha pubblicato il report della sua attività per il 2016.

Nonostante i pericoli e le sanzioni, ci sono persone che continuano a mettersi al volante sotto l'effetto di alcool, droghe o psicofarmaci. Come gli 89 guidatori denunciati nel corso dell'anno appena passato. E' uno dei dati contenuti nel documento che riepiloga l'attività di soccorso, prevenzione e controllo della polizia civile per il 2016.



Sono stati 44 gli uomini risultati positivi all'alcool test; quasi uno su tre aveva meno di 25 anni. 10 le donne, la metà con età inferiore ai 25. L'uso di sostanze stupefacenti durante la guida ha messo nei guai 20 maschi e 9 femmine. In questo caso, i minori di 25 anni aumentano, se pur di poco. Erano sotto l'effetto di psicofarmaci tre donne e tre uomini. Per gli stessi motivi, nel 2015, furono denunciate 66 persone e i fermi furono maggiori rispetto ai 5375 del 2016. Tradotto: siamo di fronte a un fenomeno in aumento.



29 conducenti, poi, sono stati beccati mentre viaggiavano senza assicurazione. Un paragrafo a parte è dedicato agli autovelox a Serravalle: 2500 le contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità. otto i 'piloti' che hanno spinto un po' troppo l'acceleratore, oltre i 40km/h. Per loro patente sospesa. Tra gli incidenti, 557, uno è stato mortale. Tra le cause principali dei sinistri, la velocità pericolosa, la mancata precedenza e il non tenere la distanza di sicurezza. Se si mettono insieme tutte le contravvenzioni per la violazione del codice della strada, si arriva a un valore di 600mila euro, per un terzo a carico di cittadini esteri.



Ma il report non si ferma alla strada. Il posto di polizia all'ospedale di Stato ha segnalato 69 casi di percosse; 24 nei confronti di donne. Durante l'anno, poi, ci sono stati 547 infortuni sul lavoro, 1684 in casa e 162 nelle scuole. Sul versante delle attività illecite legate al denaro, il gruppo interforze ha sequestrato più di 4,6 milioni di euro.



Mauro Torresi