Al via oggi la nuova carta di identità, ecco cosa bisogna sapere

Non si può contraffare perché minuta di microprocessore, per essere realizzata si effettua un controllo visivo e di qualità e soprattutto, è disponibile anche per i minorenni. Da oggi si può acquistare la nuova carta di identità. La vera novità è che anche chi ha meno di 14 anni può averla. Prima era disponibile solo un passaporto individuale. Chiunque potrà averla già dalla nascita. Fino ai cinque anni non sarà necessario fare le foto nell'ufficio di stato civile. Basterà una fototessera.







Veniamo ai prezzi: fino ai sei anni costa 15 euro. Dal sesto compleanno si paga il doppio. Se la si smarrisce è necessario andare in gendarmeria per la denuncia e pagare 10 euro. Nel caso invece si andasse nell'ufficio civile, il costo sarà doppio perché una copia andrà depositata per le forze dell'ordine. Per chi ha ancora la vecchia potrà usarla fino alla scadenza. Il minore che intende richiedere la validità dell'espatrio dovrà essere accompagnato dai genitori. Oggi c'era già qualcuno che ha voluto sperimentare la nuova carta d'identità.



Serena Santoli