Concordia, Rimini ricorda l''angelo Dayana' ed il papà Wiliams

Esattamente 5 anni fa, anche allora era un venerdì, la tragedia della Costa Concordia. Il 13 gennaio del 2012 la nave da crociera naufragò di fronte all’Isola del Giglio provocando trentadue vittime. Tra queste i due riminesi Williams Arlotti, 36 anni, e la figlia Dayana, 5 anni. Proprio la tragedia della bimba, la più piccola a morire nel naufragio, commosse il mondo. “Un angelo e il suo papà per i quali- ricorda in una nota il sindaco Andrea Gnassi- in quel 2012, Rimini, scossa e commossa, decretò il lutto cittadino durante le esequie funebri che si svolsero nella Basilica cattedrale. In quegli stessi giorni riconoscemmo in Municipio l’eroismo dello studente misanese Omar Brolli che si distinse nel naufragio della Concordia mettendo in salvo tre anziani, oltre alla nonna disabile”.