Freddo: Caritas e Casa di Betlemme per le strade di Rimini per i senzatetto

Questi sono i giorni dell'emergenza freddo, ed è con questa che si fanno i conti per le strade, tra la gente. Gli operatori della Caritas di Rimini e della Casa di Betlemme stanno girando per Rimini per distribuire medicine e viveri o per dare una alternativa alle persone senza casa invitandole nelle strutture a disposizione. Anche i privati si stanno mobilitando, come Antonietta Curcio, titolare dell'hotel Britannia che da 10 anni, per una settimana, apre le sue porte a chi una casa non ce l'ha. I ragazzi della casa di Betlemme vanno alla stazione, lasciano una coperta e un the caldo a chi vive lungo i binari o dentro una macchina.

Le Caritas non offrono aiuto solo nelle emergenze: nel 2015, secondo gli ultimi dati ufficiali, nella sede di Rimini sono stati effettuati oltre 50.800 colloqui; 430mila pasti serviti dalle mense, 36.500 pacchi viveri, quasi 13mila indumenti, 16.600 docce, 2.118 persone accolte in dormitorio, 945 farmaci e 36.700 euro per l’acquisto di questi o per altri aiuti di tipo sanitario, 492 famiglie alle quali si è distribuito materiale scolastico, oltre 200 persone aiutate a re-inserirsi nel mondo del lavoro. Nel video l'intervista a Umberto Parigi, Davide Rovati, operatore Casa di Betelemme Rimini, Maria Carla Rossi, presidente Caritas Rimini.



