Giovani sammarinesi che abusano di droga e alcool: un problema reale e "preoccupante"

A San Marino l'abuso di droghe e alcool è un fenomeno reale, preoccupante, soprattutto per le giovani generazioni. Laura Corbelli, presidente dell'ordine degli psicologi, commenta così i dati pubblicati ieri dalla polizia civile che parlano di un aumento dei denunciati per guida in stato di alterazione psicofisica.



Tra il 2015 e il 2016 il numero di chi si è messo nei guai per questi motivi è passato da 66 a 89. Buona parte dei coinvolti ha meno di 25 anni. Questo rende il problema ancora più allarmante, spiega Corbelli, che parla di due situazioni tipiche dietro al consumo di sostanze. Se ne potrebbe fare uso perché si minimizzano i rischi oppure per sedare un malessere psicologico. Ma è facile entrare nella spirale della dipendenza, prosegue la psicologa.



E' allora fondamentale la prevenzione, come le attività di sensibilizzazione svolte nelle scuole. E chi si trova in difficoltà non deve vergognarsi di rivolgersi al centro di dipendenze patologiche dell'ospedale. Per le famiglie, c'è il servizio minori.



Mauro Torresi