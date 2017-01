Meteo: in arrivo una settimana di neve

Nevica da ieri sera su quasi tutto il nord Italia, in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna anche a quota di pianura. Le precipitazioni proseguiranno per tutta la giornata di oggi, e Autostrade per l'Italia raccomanda la massima prudenza alla guida. Particolare preoccupazione viene dal fenomeno della pioggia gelata (freezing rain), contro il quale nulla può il sale sparso in via preventiva sulle strade. Ci sono stati anche diversi incidenti: a Bentivoglio, in particolare, uno scuolabus si è ribaltato finendo disteso in una profonda cunetta a bordo strada; illesi i passeggeri. Stando alle previsioni il Titano dovrà fare i conti con la neve da domenica e per tutta la prossima settimana.