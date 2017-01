Ospedali senza sangue, cercasi donatori

L'allarme influenza ha messo in crisi le riserve di plasma

Serve sangue, cercasi donatori. Mentre negli ospedali medici e infermieri sono alle prese con la mancanza di sacche di plasma dovute all'allarme influenza e gelo, l'Avis ha già fatto scattare il piano di "raccolta straordinaria". I soci vengono chiamati a fare gli straordinari e soprattutto si cercano altre persone disposte a sottoporsi alla macchina della trasfusione solidale.



In casi come questi, "l'effetto trascinamento è garantito", assicura il presidente dell'Avis Vincenzo Saturni. "Lo abbiamo già visto quando c'è stato il terremoto in Centro Italia”. I donatori occasioni servono, ma secondo Saturni sono i “nostri soci, un milione e 300mila persone a darci sicurezza”. Ecco perché l'invito degli addetti ai lavori è quello di diventare donatori "professionisti".