Padula (Aiart): Rtv ritrasmessa in tutta italia? I telespettatori dicono 'sì'

I contenuti di San Marino Rtv ritrasmessi in tutta Italia? L'idea piace a Massimiliano Padula, presidente dell'Associazione Italiana dei Tele Radio ascoltatori. In una intervista al quotidiano 'La Serenissima' parla di 'vantaggio per gli utenti'. "La nostra associazione - dice Padula - crede fortemente nel consolidamento del' offerta televisiva plurale" e la trasmissione in chiaro in Italia dei programmi della Televisione di Stato sammarinese, per il presidente Aiart, 'è un valore aggiunto'. "Se la Tv di San Marino - si legge su La Serenissima - provasse a intercettare la complessità del contemporaneo con delle produzioni incrociate che valorizzassero il locale, proiettandolo nel globale, offrirebbe un servizio innovativo" per Padula.