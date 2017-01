Rimini: da lunedì nuovo piano sosta con agevolazioni per chi lavora in centro

Da lunedì prossimo scattano le disposizioni del nuovo Piano della Sosta del Comune di Rimini che, tra le novità, prevede l’introduzione delle nuove agevolazioni per i lavoratori del centro, l’adozione del biglietto unico e l’adeguamento tariffario nei parcheggi a gestione comunale. Il biglietto unico permette di trasferirsi tra i vari parcheggi a gestione comunale delle zone A e B secondo l'orario pagato. Nel Centro storico, l'utente potrà utilizzare il biglietto di fascia A in tutti i parcheggi e sui posti in strada di zona A e il biglietto di fascia B in tutti i parcheggi e sui posti in strada di zona A e B. Sul frontale del parcometro verranno indicate le possibilità di utilizzo del biglietto in tutti i parcheggi e posti in strada delle relative zone, ovvero A e B ed anche la validità del biglietto di zona B nei parcheggi e posti in strada della zona A.

I parcheggi comunali della “Zona A” sono Tiberio, Bramante, Parco Cervi, Soleri Brancaleoni, Via Bramante, San Gregorio, Tosi Ceccarelli, Via Saffi, Via Montefeltro, Via XX Settembre, Caduti Di Cefalonia, Vie Melozzo/Cignani, Tribunale, Ex Consorzio, mentre i parcheggi comunali della “Zona B” sono: Largo Gramsci, Santa Rita, Piazza Ferrari, Piazzetta San Martino, Via Gambalunga, Via Tonti, Corso Giovanni XXIII, ex Sartini; Via Clementini, Via Roma. In particolare si evidenzia come sono esclusi dalle disposizioni del nuovo Piano Sosta sia il parcheggio Scarpetti che Rocca in quanto a gestione privata e non comunale.

Per chi ha una attività o lavora in centro viene introdotta, nel limite massimo del 20% dei posti disponibili, una sensibile riduzione pari al 20% del costo degli abbonamenti, ovvero con un costo finale annuo di 200 euro anziché 250, come previsto dalla tariffa attuale, per i parcheggi comunali posti “fuori mura”. Un abbonamento che potrà essere utilizzato indifferentemente in tutti gli stalli di sosta su strada (“strisce blu”) della zona A analogamente a quanto potrà avvenire per i biglietti.



Il Piano della Sosta prevede anche l'adeguamento delle tariffe sui parcheggi comunali: partendo dall’ 0,60 all’ora (prima era 0,50 euro), per i parcheggi situati “fuori dalle mura” o sul lungomare nel periodo 1° ottobre – 24 aprile (con 2,50 euro è permessa la sosta fino alle 20); passando per € 1,20 all’ora (prima € 1) per il parcheggi più interni al centro con forfait giornaliero a € 5 (prima € 4); per arrivare alla tariffa di 1,80 euro (prima 1,50) sui lungomari Tintori, Murri, Di Vittorio, Spadazzi e Largo Boscovich in periodo estivo con forfait di sei ore a € 6,50 (prima € 5,50).