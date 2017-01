San Giovanni in Persiceto, gli effetti del "gelicidio"

E' allarme gelicidio in tutta l'Italia, un fenomeno, più pericoloso della neve, provocato dalla pioggia che cade al suolo in forma liquida anche con temperature inferiori allo zero, gelando poi a contatto con il terreno. Perché questo accada, però, è necessario che le gocce d'acqua siano molto piccole, che l'acqua contenuta sia pura ovvero priva di sali e che ci sia un repentino raffreddamento della colonna d'aria negli strati bassi dell'atmosfera.



Si riconosce a prima vista: ha l'aspetto di una coperta di ghiaccio che avvolge rami, alberi, pali elettrici e naturalmente il suolo. Parliamo di ghiaccio liscio, molto scivoloso e pesante. Questo tipo di ghiaccio può portare numerosi disservizi provocando, per esempio, la caduta di rami e la rottura di cavi elettrici o telefonici. Senza contare che con il gelicidio le strade diventano scivolosissime e aumenta di conseguenza il rischio per gli spostamenti a piedi e in auto.



Morale: bisogna stare particolarmente attenti (e a volte non basta neanche questo). In foto le possibili conseguenze