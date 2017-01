Le immagini di una coppia di lupi a Chiesanuova dopo la predazione di due ovini

Centro Naturalistico e Vigilanza Ecologica ribadiscono che non sono animali pericolosi per l'uomo

Ci sono nuove prove della presenza dei lupi in territorio sammarinese. Un maschio e una femmina sono stati filmati dal Centro Naturalistico in collaborazione con la Vigilanza Ecologica.





Durante le festività natalizie, a Chiesanuova, due pecore sono state aggredite e uccise da una coppia di lupi che poi ha continuato a nutrirsene per circa una decina di giorni. L'episodio è stato denunciato alla Vigilanza Ecologica dell'Ugraa che insieme al Centro Naturalistico Sammarinese ha piazzato una video-trappola riuscendo a filmare, nuovamente, un maschio e una femmina di lupo in territorio. Non solo immagini video notturne agli infrarossi, ma anche alcune fotografie a colori. Centro Naturalistico e Vigilanza Ecologica, considerano positivamente la presenza di questo predatore a San Marino e rimarcano che non rappresenta, nella maniera più assoluta, alcun pericolo per l'uomo.



l.s.