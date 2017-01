Rimini: da lunedì il nuovo piano della sosta

I posti auto gestiti dal comune di Rimini sono 4.542 e da lunedì arriva il nuovo Piano della Sosta che prevede alcune novità, le più importanti sono tre.

Verrà introdotto il biglietto unico: sarà possibile con lo stesso cedolino girare tra i vari parcheggi a gestione comunale delle zone A e B. La zona A conta 926 posti auto, quella B, che riguarda il centro storico 396.

In particolare, solo per il centro storico, l'utente potrà utilizzare (sino ad esaurimento per 24 h) il biglietto di fascia A in tutti i parcheggi e sui posti in strada di zona A, il biglietto di fascia B consente la sosta anche in zona A . Tutto sarà segnalato nel parcometro.

Il Piano sosta introduce nuove agevolazioni per i titolari di attività e ai lavoratori del centro storico. Per questi viene introdotta, nel limite massimo del 20% dei posti disponibili, una sensibile riduzione pari al 20% del costo degli abbonamenti, ovvero con un costo finale annuo di 200 euro anziché 250, come previsto dalla tariffa attuale, per i parcheggi comunali posti “fuori mura”, ovvero Bramante, Cervi, Soleri Brancaleoni, Tiberio, ex Sartini, e le aree Melozzo da Forlì e via Cignani. Un abbonamento che potrà essere utilizzato indifferentemente in tutti gli stalli di sosta su strada (“strisce blu”) della zona A analogamente a quanto potrà avvenire per i biglietti. Considerato il limite massimo degli abbonamenti, nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere l’interesse dei potenziali utenti ed entrare nella fase operativa per la definizione delle assegnazioni.

Sono cambiate anche alcune tariffe, un esempio: i parcheggi fuori dalle mura o sul lungomare passano da 50 a 60 centesimi all'ora fino al 24 aprile.



Il nuovo Piano Sosta nel dettaglio