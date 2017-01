Ucraina sotto neve e gelo, circa 3 milioni di cittadini con influenza e Sars

Oggi in Ucraina in molte città sta nevicando, ma la temperatura è intorno allo zero, per la prima volta da molto tempo. La scorsa settimana, durante le notti, i termometri sono scesi sotto ai -22 gradi. Dall'inizio del gelo, 40 persone sono morte per ipotermia.



Nel complesso hanno richiesto assistenza medica circa 900 persone, secondo dati del Ministero della Salute. Ovunque sono stati aperti dei punti in cui riscaldarsi, bere tè caldo e mangiare un panino. Sono poi state installate tende militari con riscaldamento capaci di ospitare fino a 50 persone. Le nevicate hanno causato blackout in più di 20 aree del Paese. Nella regione della Transcarpazia le valanghe hanno limitato il traffico di camion. Pericolo di valanghe anche nei complessi sciistici della stessa zona.



Il freddo non arriva mai da solo. Durante la prima settimana del 2017 sei persone sono morte a causa dell'influenza, incluso un bambino. Quest'anno il virus proviene da Hong Kong. Solo 104mila ucraini si sono vaccinati. Un'altra ondata di malanni è attesa già da metà gennaio.



Dall'inizio del gelo, circa 3 milioni di cittadini si sono ammalati di influenza e Sars. Il 65% di loro sono bambini. Nelle regioni di Leopoli e Zaporizhia sono morti due bimbi. Decessi anche nelle zone di Donetsk e Cherkasy. In tutto si parla di 18 morti. Ora, secondo il Ministero della Salute, i casi stanno diminuendo. Ma altre ondate sono attese a breve, dopo che i bambini saranno tornati a scuola.



Dall'Ucraina, Viktoria Polishchuk.