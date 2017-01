25 nuovi allievi dei Corpi Militari: il saluto delle Istituzioni

Cerimonia a Palazzo Begni, davanti ai segretari Renzi e Zanotti e ai Comandanti dei tre Corpi

10 allievi Gendarmi, 10 ausiliari della Polizia Civile, 5 della Guardia di Rocca; 4 sono donne. Nuove leve, nuove forze in seno ai Corpi Militari della Repubblica.

Giovani, al loro primo giorno di attività, schierati sull'attenti nell'atrio di Palazzo Begni - era palpabile l'emozione - per ricevere il saluto e l'incoraggiamento delle Istituzioni, alla presenza anche dei Comandanti dei Rispettivi Corpi: della gendarmeria, Maurizio Faraone; della Polizia Civile, Albina Vicini; della Guardia di Rocca, con Giancarlo Dall'Ara a rappresentarne i vertici.

Saluto delle istituzioni, mirato, da un lato, ad incoraggiare i 25 nuovi allievi; dall'altro, a ricordare l'importanza di potersi avvalere di nuove figure, sottolineandone il percorso professionale.

“Risorse preparate – ha dichiarato il Segretario agli Esteri, Nicola Renzi – a garantire sicurezza e rispondere ai compiti assegnati, certi che saprete rispettare il paese e dare il meglio ai cittadini, negli oneri e negli onori che questo comporta”. Passa invece in rassegna la qualità del percorso di formazione e di selezione dei nuovi allievi il segretario agli Interni, Guerrino Zanotti: “rappresentano – ha detto - una iniezione di nuove qualificate professionalità che andranno a rafforzare i relativi Corpi di appartenenza”.



AS