Allerta maltempo sul Titano. Intanto proseguono i lavori dei mezzi spargisale sul territorio

Nella notte appena trascorsa in funzione quattro mezzi spargisale per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade e garantire quindi una circolazione il più sicura possibile.

Durante le operazioni un mezzo si è rotto, e ora è in officina per le riparazioni del caso. Si spera possa rientrare in funzione entro le 12.

Sono previste infatti dal pomeriggio precipitazioni nevose sul territorio.

I mezzi della AASLP proseguono l'attività di salatura anche nelle vie secondarie, dopo aver coperto in primis Ospedale, scuole, e le strade principali.

Sempre l'AASLP rende noto che sono stati già usati centinaia di quintali di sale e che, essendo quasi finite le scorte, è stato fatto partire un nuovo ordine.