Neve: "Gestione ordinaria del fenomeno" spiegano AASPL e Protezione Civile

Siamo nella gestione ordinaria del fenomeno neve sul Titano. Nessun problema alla viabilità anche perchè nella notte hanno lavorato gli spargisale. Secondo i bollettini nel pomeriggio torneranno a scendere i fiocchi, ma in maniera moderata. San Marino è a cavallo tra due aree: maggiori accumoli, dai 20 ai 40 centimetri, sono previsti nelle zone del lato appenninico della Repubblica, mentre sul versante costiero si stiama neve dai 10 ai 30 centimetri.

Massima è comunque l'attenzione del Centro di Coordinamento Operativo con 3 tecnici dell'azienda reperibili 24ore, e 3 squadre che ruotano. Sono 20 i mezzi a disposizione previsti dal piano neve.

"Questo servizio funziona - ha detto il Direttore Generale della Azienda statale dei lavori pubblici Matteo Casali - grazie anche alla professionalità degli operatori che sanno valutare l'impatto della neve sulla viabilità e quali sistemi da mettere in campo. Ne ho avuto testimonianza diretta in questi giorni". Nel video l'intervista a Pietro Falcioni, Direttore Protezione Civile San Marino.



VA