Per te, Gessica, A Rimini il presidio per dire basta alla violenza sulle donne

L'aggressore trasferito al carcere di Forlì perché minacciato dagli altri detenuti

Non una ricorrenza simbolica, ma il desiderio di esprimere vicinanza e di riflettere un po', insieme. Avrebbe voluto esserci anche Gessica al presidio in Piazza Tre Martiri, al quale hanno partecipato circa 800 persone, ma i medici non le permettono ancora di lasciare il Centro Grandi Ustionati del Bufalini di Cesena. Le condizioni della 28enne, ex miss Romagna, sfregiata con l'acido nella serata di martedì 10 gennaio, continuano a migliorare, il decorso ospedaliero prosegue regolarmente ma ancora dal reparto c'è riserbo circa la possibilità di un recupero pieno della vista. Dopo la convalida del fermo l'ex fidanzato, Jorge Edson Tavares, di Capo Verde, è stato trasferito dalla casa circondariale de i Casetti di Rimini, dove era stato minacciato dagli altri detenuti, alla sezione 'protetti' del carcere di Forlì. Sullo sfondo di una situazione difficile da affrontare nella sua complessità, i sindacati riminesi in una nota congiunta invitano a riavvolgere il nastro, rilanciano l'importanza della prevenzione, la necessità dell'istituzione di un coordinamento, della stesura di un protocollo. Non tutto può essere risolto con l'inasprimento delle pene, scrivono. L'importanza di una svolta culturale al centro anche dell'ultimo seminario proposto da Ateneo ed Authorithy Pari Opportunità, al Teatro concordia di San Marino, per formare contro forme di discriminazione. Perché gli stereotipi che definiscono le relazioni fra i sessi interessa tutti, non le sole donne. Insieme per fare crescere, ovunque, la consapevolezza su quello che sembra un fenomeno inarrestabile: l'ultimo caso di violenza arriva da Milano. Una donna di 50 anni è stata sgozzata in casa dal marito, ex guardia giurata. L'epilogo di vent'anni di violenze, botte con il manico della scopa ed una coltellata già 22 anni fa. Se allora si fosse riavvolto il nastro, probabilmente l'epilogo sarebbe stato diverso.