L'Università di San Marino cerca una sede polifunzionale

L'Università di San Marino alla ricerca di nuovi spazi. Emesso oggi il bando pubblico per la presentazione delle offerte. Dovrà essere una struttura di almeno 900 metri quadri, da affittare, e da destinare alla biblioteca universitaria e alla segreteria studenti. Sede polifunzionale che dovrà essere collocata in centro storico, possibilmente vicino alle altri sedi dell'Ateneo. Le offerte dovranno pervenire in Rettorato entro le 14 del 26 gennaio. Tutte le informazioni comunque disponibili sul sito www.unirsm.sm