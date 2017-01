Natale Meraviglie: bilancio positivo della manifestazione invernale

Per la 14^ edizione de Il Natale delle Meraviglie, 3 milioni la ricaduta economica stimata dall'ufficio del Turismo a fronte di un investimento di 219mila euro per un programma molto diversificato

È stata la 'buona stella del Pianello', luminosa, iperfotografata e condivisa su social, l'attrazione di punta del Natale delle Meraviglie. Arriva il bilancio della 14a edizione della manifestazione invernale che ha accolto, dal 3 dicembre all'8 gennaio, circa 146.000 visitatori e registrato 49.155 passaggi in funivia.

Una leggera flessione (-2,67%) rispetto allo scorso anno, che ha toccato le 150.000 presenze. 21 i giorni di eventi quest'anno, 24 in quello precedente. Sono aumentati i pernottamenti del 4,29% nell’edizione 2016 rispetto a quella del 2015, con un valore assoluto di 6274 arrivi contro i 6016 del 2015.

In particolare, nel mese di dicembre 2016 l’incremento è stato del 7,3% rispetto all’analogo mese del 2015, con un picco del 12,9% solo sul comparto alberghiero. La ricaduta economica dell’evento può essere calcolata in circa 3 milioni di euro, per la manifestazione ne sono stati investiti 219mila. "C'è grande soddisfazione per la manifestazione e per il riscontro sulle novità che abbiamo introdotto - ha commentato Gloria Licini, direttore Dipartimento Turismo e Cultura - Abbiamo avuto un risparmio di 13mila euro da quello che era previsto nella delibera. Grazie anche alle associazioni di categoria che hanno collaborato con entusiasmo".

Anche quest’anno l’Ufficio del Turismo ha fatto alcune rilevazioni e dagli Info Point è emerso il gradimento dei servizi “pet friendly”, in particolare i kit di crocchette per cani e la disponibilità di baby room, spazi dedicati alle mamme per l’allattamento e le esigenze dei bambini. Grande partecipazione di pubblico anche alle attività sportive, dai percorsi allestiti dal Club Alpino nella Cava dei Balestrieri alle passeggiate naturalistiche lungo alcuni sentieri adatti a tutta la famiglia organizzati da SMXplore. Molto positivo infine il riscontro sulla Casa della Stella, nella Cava Antica e la Festa di Fine Anno in Piazza Sant’Agata, che ha ottenuto ottimi feedback sui social.



VA