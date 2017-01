Telecom Italia e Poste San Marino unite da un'app

Telecom Italia e Poste San Marino hanno presentato una nuova collaborazione. Si tratta di un'applicazione in cui saranno fruibili tutti i contenuti delle poste come orari e posizione degli uffici postali. Punto di appoggio la piattaforma attiva da tempo sul Titano "Living San Marino", sfruttata da residenti e turisti per avere una connessione su tutto il territorio. Le notifiche arriveranno a tutti coloro che seguono un ufficio postale, potendo scegliere lo sportello più vicino e comodo. Sarà possibile anche alleggerire usi comuni come l'avviso sull'arrivo della raccomandata, che sarà smaltito con una notifica sullo smartphone. Per il direttore di Poste San Marino è un "primo step. Obiettivo - dice Rosa Zafferani - è sviluppare quanto prima questa partnership".