Anche San Marino a Venezia all'inaugurazione di una nuova sede Oms

Una delegazione sammarinese, formata dal Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi e dal Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, Andrea Gualtieri, parteciperà all'inaugurazione della nuova sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Venezia nel pomeriggio di oggi. Le Istituzioni sanitarie della Repubblica hanno risposto con apprezzamento - riferisce una nota della Segreteria di Stato Sanità e dell'Istituto per la sicurezza sociale - all'invito ricevuto dall'OMS, con cui San Marino ha siglato nel 2012 l'Accordo di Cooperazione Tecnica quinquennale "Produrre salute e sviluppo - Piattaforma strategica per i Paesi di piccole dimensioni" - e collabora attivamente alle politiche e obiettivi per la salute.