Obama ringrazia la stampa. Domani insediamento Trump

Domani l'insediamento di Trump come nuovo presidente degli Usa. Ieri ultimo monito di Obama nella sua ultima conferenza stampa alla Casa Bianca: "Gli americani e la democrazia hanno bisogno della stampa, occhio critico su chi detiene il potere". Poi il presidente uscente torna a fare un bilancio dei sue due mandati e rispondendo alle domande torna a difendere soprattutto la sua politica estera, in particolare per quel che riguarda i rapporti con la Russia e con Israele.