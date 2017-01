Terremoti, come lavorano gli esperti dell'Istituto di geofisica e vulcanologia

I sismologi presidiano le postazioni 7 giorni su 7 e in pochi minuti devono saper indicare luogo e gravità del sisma

L'Istituto di geofisica e vulcanologia in questi giorni torna ad essere protagonista, visto il nuovo evento sismico nel centro Italia. Ma come funziona, e qual è il suo compito? Siamo andati a visitare la sede centrale di Roma.



Dal 1999 l'Istituto raccoglie le competenze di cinque enti specializzati, per racchiudere in un unico polo le principali realtà scientifiche del Paese. Obiettivo principale è monitorare i fenomeni geofisici del nostro pianeta.

All'Ingv è affidata la sorveglianza della sismicità del territorio: il suo cuore è la sala sismica, dove arrivano i segnali dalla rete di sismografi in tutta Italia.

Le postazioni sono presidiate dai sismologi. La tempestività è tutto. In pochi minuti dall'evento l'esperto deve saper dire dove si è verificato e la sua importanza.

Il vecchio rullo coi pennini che oscillavano oggi è superato, ma i rilevatori che si trovano sul posto sono sempre essenziali: tramite connessione satellitare inviano i dati alla sala sismica. Sono estremamente sensibili.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Simone Atzori, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia