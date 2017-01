Terremoto: "Nessuna criticità negli edifici scolastici di Rimini"

Nessuna criticità negli edifici scolastici comunali - si legge in una nota del Comune di Rimini - è stata riscontrata dai tecnici che dalla mattina di ieri si sono attivati per la verifica delle scuole alla luce delle scosse di terremoto. "Non posso che ringraziare i nostri tecnici che con competenza e professionalità si sono messi subito all'opera per garantire la sicurezza ai nostri ragazzi e ai loro insegnanti - osserva l'assessore ai Lavori pubblici Jamil Sadegholvaad -. Un impegno che non può esaurirsi nei controlli ma andare di pari passo con uno sforzo per la realizzazione di un nuovo piano d'investimenti per la realizzazione d'interventi strutturali per la sicurezza degli edifici scolastici".



Il terremoto che ha colpito nuovamente il Centro Italia, aggiunge l'assessore riminese, "conferma come sia giusta la scelta operata in fase di costituzione del Bilancio quando, proprio con un nuovo piano per gli interventi sulla sicurezza degli edifici scolastici comunali, abbiamo deciso d'investire nuove e importanti risorse. Un piano d'investimenti - aggiunge - per la realizzazione d'interventi strutturali per la sicurezza degli edifici scolastici inserito nel Piano triennale dei Lavori pubblici e finanziato con un milione e 500 mila euro, di cui un terzo già nel 2017 per proseguire con una somma analoga sia nel 2018 che nel 2019".