Vaccini: tra responsabilità civile e diritto all'obiezione, l'opinione degli esperti

Il tema della vaccinazione è oggi in una fase di importante trasformazione

Più vaccinazioni gratis. L'Italia vara il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-19. Dall'anti-pneumococco e Zoster per gli anziani, all'anti Meningococco b, Rotavirus e Varicella per i più piccoli, fino all'anti Papillomavirus anche per gli adolescenti maschi. Obiettivo: infondere nella popolazione un'adeguata cultura della vaccinazione in base alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di fatto recepite anche da San Marino attraverso il proprio Piano Sanitario, che prevedono in generale tassi di copertura vaccinali nella popolazione intorno al 90-95% sotto i quali viene meno l'immunità comunitaria.

Alla dimensione pubblica dell'obbligatorietà si affianca sempre di più però quella della scelta individuale. Salute come contenitore della nostra stessa identità: senza farmacologia ecco farsi largo un approccio diverso orientato allo sviluppo di soluzioni alternative. La salvaguardia della salute passa quindi da un processo di alfabetizzazione biologica della vita quotidiana.

Nel video le interviste a Giorgio Cantelli Forti, docente ordinario Farmacologia Università di Bologna e Franco Verzella, medico ricercatore.



