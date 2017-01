Nave Carabiniere in Australia per un giro di presentazione

La Fregata Europea Multi Missione Carabiniere della Marina Militare sta arrivando in Australia per una visita nelle principali città del paese, da Fremantle ad Adelaide, Sydney e Melbourne. Dove la nave concluderà il suo tour il 24 febbraio. 'Il Comandante della nave - si legge in una nota della Marina Militare - Francesco Pagnotta, terrà una conferenza stampa a bordo nel corso della quale presenterà la campagna navale e illustrerà la nave, gioiello della cantieristica navale italiana'.



Nave Carabiniere sarà impegnata ad assicurare presenza, sorveglianza marittima, rafforzare le attività di cooperazione già in corso con alcuni alleati trans-regionali ed avviare relazioni con nuovi potenziali partner, nell'alveo dei compiti istituzionali affidati alla Forza Armata.



L'iniziativa è nata con la collaborazione di Fincantieri; Leonardo, MBDA Italia, Elettronica e Telespazio e la partecipazione di San Marino Rtv e RAI Italia come Media Partner.